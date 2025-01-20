Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

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Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Соответствующее заявление он сделал в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

Путин отметил, что Москва видит высказывания Трампа и членов его команды о нацеленности восстановить диалог с Россией. По его словам, это взаимодействие было прервано по вине уходящей администрации президента США Джо Байдена.

"Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы предотвратить третью мировую войну. Разумеется, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - подчеркнул российский лидер.