Gazeta Wyborcza: украинцы в Польше образуют гетто

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Переехавшие в Польшу украинцы не интегрируются в польское общество, что может привести к образованию в стране двух параллельно существующих обществ. На это обратил внимание сотрудник фонда "Украинский дом" Александр Пестрыков в беседе с газетой Gazeta Wyborcza.

По его словам, "украинцы ходят к украинским врачам, следят за событиями в своих соцсетях, делают покупки в украинских магазинах".

"У нас даже есть присказка: "свой к своему за своим". Это часть нашего национального мифа. Вместе с тем это опасная тенденция, которая ведет к созданию двух параллельных обществ", - указал активист.

Он также попытался объяснить раздражение граждан Польши в адрес украинцев. "В крупных городах и в так называемых престижных районах формируются целые анклавы, именуемые "маленькими Киевами", где много квартир выкупаются богатыми украинцами, в окрестностях появляется инфраструктура, обслуживающая таких жителей. Это, безусловно, режет глаза - есть, конечно, зависть, но есть и тревога, что другая культура, моментами агрессивно, отбирает пространство и навязывает свои правила, язык и обычаи", - сказал Пестрыков.

Согласно данным МВД, в Польше проживают свыше 1,5 млн граждан Украины, в том числе более 900 тыс. пользуются "временной защитой" и льготами для беженцев.