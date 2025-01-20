"Финист. Первый богатырь" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат

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Фильм "Финист. Первый богатырь" стал лидером проката в России второй раз подряд в минувшие выходные, собрав 151,9 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness с 16 по 19 января.

Картина рассказывает о Финисте Ясном Соколе - богатыре Белогорья. Он горделив, самоуверен и порой отказывается от подвигов, если считает их скучными. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в восточные земли, где богатырю откроется истина - один в поле не воин.

Второе место по-прежнему занимает кинокартина "Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича", собрав 133,8 млн рублей за выходные.

Кинофильм "Плохая девочка" с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном в главных ролях дебютировала с третьей строчки в кинопрокате, собрав 76,8 млн за выходные.