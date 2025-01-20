Лавров: Трамп ставит урегулирование на Украине в качестве приоритета

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Следующий президент США Дональд Трамп рассматривает урегулирование конфликта на Украине в качестве приоритетного направления своей внешней политики. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

"Все гадают, какие будут официальные подходы, продвигаемые администрацией Трампа. Неофициально многие члены его команды, он сам высказывались не раз и по Ближнему Востоку, и по украинскому кризису, который Трамп рассматривает в качестве одного из приоритетных направлений своей внешнеполитической активности с прицелом на его урегулирование. Дают понять, что понимают некоторые аспекты российской позиции. Например, относительно неприемлемости членства Украины в НАТО", - указал Лавров.

"Все это прикидочные, пристрелочные высказывания, звучащие накануне официального вступления нового президента в свою должность, и утверждения сотрудников его администрации", - добавил глава российской дипломатии.