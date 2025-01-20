Число погибших в секторе Газа с октября 2023 года составило более 47 тыс.

© AP Photo/Маджди Мохаммед/ТАСС

Общее число палестинцев, погибших в ходе военных действий в секторе Газа с 7 октября 2023 года, составило более 47 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав анклава в Telegram-канале.

Как отмечается, жертвами эскалации палестино-израильского конфликта в Газе стали 47 035 человек, еще более 111 тыс. пострадали.

За проведшие сутки в анклаве были найдены тела еще 122 погибших. За помощью к медикам обратились свыше 340 палестинцев, указали в министерстве.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы охарактеризовали эту атаку как ответ на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о тотальной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и некоторым районам Ливана и Сирии, после чего инициировал наземную операцию в анклаве.