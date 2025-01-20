Фон дер Ляйен не поехала на инаугурацию Трампа

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что не поехала на инаугурацию президента США Дональда Трампа, уточнив, что 20 января прибыла в Давос на Всемирный экономический форум.

"Приехала в Давос, чтобы встречаться с лидерами, реагировать на глобальные вызовы и создавать новые партнерства", - указала он в соцсети X.

Давосский форум пройдет с 20 по 24 января. Трамп также планирует выступить на этой площадке по видеосвязи.

На прошлой неделе пресс-служба Еврокомиссия информировала о том, что фон дер Ляйен "пока не получила" приглашения на инаугурацию Трампа, однако не дала точного ответа, рассчитывает ли она туда отправиться.