Главы МИД России и Армении проведут переговоры 21 января

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Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян проведут переговоры 21 января в Москве. Соответствующее сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

"Во вторник, 21 января, пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, который посетит Москву с рабочим визитом. Главы дипведомств проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня", - указали в министерстве.

Отмечается, что особое внимание будет уделено ситуации на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.

"Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, будет способствовать продвижению практических вопросов взаимодействия, а также укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - добавили на Смоленской площади.