Байден встретил Трампа в Белом доме перед церемонией инаугурации

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Покидающий пост главы американской администрации Джо Байден вместе с первой леди Джилл приветствовал своего преемника Дональда Трампа и его супругу Меланию у входа в Белый дом. Ранее напарника следующего главы государства Джеймса Дэвида Вэнса и его жену встретили в официальной резиденции американского лидера вице-президент Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом. Об этом сообщают американские новостные телекомпании.

Чета Байденов приветствовала будущего президента с супругой у парадного входа. В Голубом зале Белого дома намечено совместное чаепитие политиков. Четыре года назад, во время инаугурации Байдена, эта традиция была нарушена, так как проигравший выборы Трамп утром покинул Белый дом.

Затем президентский кортеж отправится в Конгресс, где и состоится церемония инаугурации. Из-за прогнозируемого в Вашингтоне похолодания до минус 11 градусов Трамп и Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса, а в Ротонде - его центральном зале, который вмещает порядка 1 тыс. человек.