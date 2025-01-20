В Ульяновской области ветеранам ВОВ выплатят по 300 тыс. рублей

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о единовременных выплатах в размере 300 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

"В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Это станет дополнением к тем важным инициативам, которые озвучил президент России", - сказал он в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей будет выплачено по 80 тыс. рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тыс. рублей.

В настоящее время Ульяновской области проживают пять инвалидов и 22 участника Великой Отечественной войны.