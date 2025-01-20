Путин акцентировал, что целью украинского урегулирования должен быть долгосрочный мир

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Урегулирование на Украине должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"Что касается самого урегулирования ситуации, то хочу обратить внимание, что его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе", - указал российский лидер.