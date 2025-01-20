Трамп прибыл в Капитолий для участия в церемонии инаугурации

© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

Следующий президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет состоится внутри Капитолия. Трансляцию ведут американские телекомпании.

Политик отправился в Конгресс после встречи с покидающим пост главы государства Джо Байденом в Белом доме.

Из-за прогнозируемого в Вашингтоне похолодания до минус 11 градусов церемония инаугурации проходит не перед зданием Конгресса, а в Ротонде - центральном зале Конгресса вместимостью около 1 тыс. человек. В последний раз инаугурация президента США проходила в этом помещении в 1985 году, где 40-й американский лидер Рональд Рейган открыл присягой свой второй президентский срок.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что связано, прежде всего, с тем, что в июле и сентябре прошлого года были предприняты попытки покушения на жизнь Трампа. В период зимних праздников были также совершены теракты в Лас-Вегасе (штат Невада) и в Новом Орлеане (штат Луизиана).