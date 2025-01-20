Фицо: нереалистично ожидать, что Россия уйдет с занятых на Украине территорий

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что нереалистично ожидать ухода России с занимаемых ею территорий на Украине, как и присоединения Киева к НАТО. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Давайте снимем розовые очки и будем реалистами. Особенно в отношении вариантов достижимого мира. На самом деле, в нынешней ситуации нереалистично ожидать, что Россия покинет территории, которыми она сегодня владеет. Вместе с тем невозможно ожидать, что Украина получит членство в НАТО. Это не мнение только словацкого правительства, это невозможная ситуация", - отметил Фицо, передает телеканал TRT.

По его словам, "можно, к примеру, ввести войска на Украину, чтобы создать там буферную зону". "Но для справедливого мира должно быть решение, которое будет приемлемым для обеих сторон. Это прежде всего. Следует также учитывать и причины этой войны", - указал премьер.