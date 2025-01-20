Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США

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Торжественная церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа была организована впервые за 40 лет в Ротонде - центральном зале Конгресса. Политик принес присягу на верность конституции и Соединенным Штатам.

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента США и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию США. И да поможет мне Бог", - произнес он традиционный текст присяги, опустив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Мелания.

"Примите мои поздравления, господин президент", - заявил принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс. Как и в 2017 году, Трамп присягнул на двух Библиях. На одной из них принес клятву 16-й президент Авраам Линкольн в 1861 году. Вторая республиканцу досталась от матери.

Инаугурация впервые за все время проведения этой церемонии в США состоялась в присутствии иностранных лидеров: президента Аргентины Хавьера Милея, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента Эквадора Даниэля Нобоа. Китай на церемонии представлял заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Индия представлена главой МИД Субраманьямом Джайшанкаром, Япония - министром иностранных дел Такэси Ивая. Российские должностные лица на инаугурации Трампа не присутствовали.

Сразу после присяги Трампа над Конгрессом был дан 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее присягу принес 40-летний вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Так, в полдень (20:00 мск) стартовал отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.