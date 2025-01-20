Сийярто заявил, что Венгрия хочет получать газ из России

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Венгрия не будет отказываться по политическим мотивам от сотрудничества с Россией, которая предлагает самые выгодные условия поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, санкции и искусственные ограничения в энергетической области снижают конкурентоспособность Европейского союза. "Дискриминация отдельных поставщиков по политическим причинам серьезно сказывается на уровне жизни населения Европы", - подчеркнул министр, выступая на международной конференции в Бухаресте, передает телеканал М1.

Он также подверг критике тот факт, что "Евросоюз хранит молчание" в отношении физических, финансовых и политических ударов по энергетической инфраструктуре Европы. К числу таких ударов Сийярто отнес не только атаки ВСУ с помощью беспилотников на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, подающую топливо в трубопровод "Турецкий поток", но и решение Киева остановить с начала текущего транзит российского газа в страны Центральной Европы.

Венгрия по-прежнему получает основную часть природного газа в соответствии с долгосрочными контрактами с "Газпром" по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. Согласно венгерским подсчетам, в 2023 году этот показатель вырос до 5,6 млрд куб. м, а в 2024-м установил рекорд в 7,6 млрд куб. м.