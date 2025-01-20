Байден подписал указ о помиловании членов своей семьи

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Глава уходящей американской администрации Джо Байден подписал указ о помиловании членов своей семьи. Об этом сказано в письменном заявлении политика, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Согласно документу, по мнению главы уходящей администрации, члены его семьи "подвергаются бескомпромиссным угрозам", и "оснований полагать, что эти атаки прекратятся, нет". Он отметил, что речь идет о "беспочвенном и политически мотивированном преследовании", цель которого - принести вред самому Байдену.

Так, президентское помилование распространяется на братьев главы уходящей администрации Фрэнсиса и Джеймса, жену последнего Сару, сестру Байдена Валери и ее супруга Джона. Вместе с тем Байден обратил внимание, что помилование членов его семьи "не следует ошибочно воспринимать как признание того, что они совершили правонарушения".

В декабре 2024 года Байден помиловал своего сына Хантера, несмотря на неоднократные обещания этого не делать.