Reuters: Трамп намерен подписать указ о признании в США только двух полов

© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Дональд Трамп намерен в ближайшие сутки после вступления в должность президента США подписать указ о признании властями страны только двух полов. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на представителя новой вашингтонской администрации.

Как отмечается, в соответстви с указом, федеральные власти Соединенных Штатов будут признавать существование только мужского и женского полов.

Ранее Трамп обещал "покончить с трансгендерным безумием" в США. Выступая в декабре в Финиксе (штат Аризона), республиканец заявлял, что подпишет указы, которые позволят прекратить "калечить детей операциями по смене пола", а также пообещал "выдворить трансгендеров из армии, начальных, средних и старших школ" и запретить мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.