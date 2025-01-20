Трамп: США будут стремиться к расширению территории и освоению Марса

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США будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса. Об этом заявил 47-й американский президент Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"США вновь будут видеть себя растущей нацией, которая наращивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, следуя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на Марсе", - указал глава государства.

"Амбиции - это кровь великой нации, а теперь наша нация более амбициозна, чем любая другая", - подчеркнул он. По словам президента, "зов следующего великого приключения звучит" в душах американских граждан. Если жители США будут работать в едином порыве, то для них нет ничего невозможного, добавил он.

Трамп второй раз вступил в должность главы американской администрации 20 января. В первый раз он занимал высший государственный пост в 2017-2021 годах.