Фольксваген станет китайским?

Павел Александров, международный обозреватель

Проблемы автомобилестроительной отрасли уже не первый месяц тревожат общественность ФРГ. Распространенное же на днях сообщение информагентства Reuters со ссылкой на некоего инсайдера о планируемой покупке китайцами в Германии принадлежащих крупнейшему в Европе автоконцерну Volkswagen заводов было воспринято здесь, хотя и с долей беспокойства, но, все же, скорее, как фейк. Дело в том, что панические настроения в связи с возможным закрытием в ФРГ сразу трех заводов VW и связанным с этим увольнением тысяч сотрудников, постепенно пошли на убыль, так как накануне рождественских каникул профсоюз IG Metall и боссы VW после тяжелых переговоров согласовали, наконец, программу санации убыточных производственных мощностей.

Эта программа не предполагает закрытия заводов VW, но предусматривает, что в ФРГ до 2030 года будет сокращено 35 тысяч рабочих мест, причем, что очень важно, без применения формулировки «по производственной необходимости». По словам ответственного за персонал члена правления VW Гуннара Килиана, 29 тысяч рабочих мест, то есть более 80%, предстоит сократить в родном для концерна регионе – земле Нижняя Саксония. Отметим, что всего на предприятиях VW в Германии занято примерно 130 тысяч сотрудников, а только в одной Нижней Саксонии – 100 тысяч работников. Принятая программа экономии должна приносить концерну более 4 млрд евро в год. Поскольку заводы VW в ФРГ страдают от недозагруженности технических мощностей, их предполагается сократить более чем на 700 тысяч автомобилей.

По данным инсайдера, именно эта недозагруженность привлекает китайцев, которые стремятся найти пути выпуска своих электроавтомобилей в Европе, чтобы избежать таможенных платежей за импорт сюда своей продукции из КНР. Между тем, авторитетная Sueddeutsche Zeitung (SZ) обратилась с соответствующим запросом в производственный совет VW и получила от его официального представителя категоричный ответ: «Концерн Volkswagen не собирается продавать ни одного своего завода».

В этой связи SZ считает появившуюся информацию о возможной продаже заводов VW скорее слухами, так как кроме однозначной позиции производственного совета концерна против появления китайских акционеров говорит и то, что совладельцем VW является правительство земли Нижняя Саксония, согласие которого на подобную сделку в высшей степени сомнительно. Более того, «добро» на продажу неизбежно должно быть получено и от будущего федерального правительства в Берлине, которому неизбежно придется ориентироваться на мнение нового президента США Дональда Трампа, отношение которого к бизнесу, связанному с КНР, трудно назвать положительным. Сомнительной такая сделка представляется еще и по той причине, что ФРГ – страна дорогая, а трудозатраты здесь заметно выше, чем, скажем, в Венгрии или Польше, где китайские фирмы уже внедрились в автомобилестроительный бизнес.

Если SZ фокусирует внимание на политическом аспекте вероятности появления китайских акционеров на автомобилестроительном рынке Германии, то экономический еженедельник WirtschaftsWoche (WiWo) скрупулезно разбирает общее положение дел в этой важной для ФРГ отрасли. При этом выводы специализированное издание делает неутешительные: как минимум застой или падение продаж по отдельным маркам. В первую очередь, это касается именно концерна Volkswagen: слабые результаты у Audi, вялое развитие бизнеса VW в Китае, застой в производстве электромобилей.

Так, по данным самого концерна, в 2024 году общие продажи в целом по миру по всем маркам сократились у него по сравнению с предыдущим годом на 2,3%. С трудом удалось достичь поставленную цель выпуска автомобилей: планировалось 9 млн штук, в итоге произведено 9,027 млн. Что касается объема продаж, то выручил VW 4-й квартал года: на конец сентября отставание от плана составляло почти 3%, а к Новому году оно сократилось до 0,8%. Наибольшие трудности испытывал бизнес Volkswagen в Китае, где его продажи упали почти на 10%. При этом по миру продажи электромобилей VW снизились на 3,4%, а в США вообще рухнули на 30%. Руководство VW ситуацию на рынке КНР, который много лет оставался ведущим для концерна, объясняет острой ценовой конкуренцией.

Снижение продаж концерн Volkswagen переживает и на родном немецком рынке – минус 2,2% по итогам минувшего года. По всей Западной Европе результат почти стабильный – всего лишь минус 0,4%. Впрочем, существенный рост продаж отмечается в Северной (6%) и Южной Америке (15%). Утешением это служить вряд ли может, ведь в сумме в обоих регионах VW продает лишь чуть больше половины всех авто, которые реализует только в одном Китае.

Экономический еженедельник WiWo констатирует, что главным виновником падения продаж концерна является его «дочка» из Ингольштадта – Audi (минус 12%), у основной же марки Volkswagen, которая обеспечивает более половины всех продаж концерна, снижение реализации составило 1,4%, а у Porsche – 3%. При этом рост продаж Seat/Cupra (7,5%) и Skoda (6,9%) не смог компенсировать ослабевшую реализацию других марок концерна. Однако для сравнения: спад продаж других немецких автопроизводителей оказался по итогам 2024 года еще заметнее, чем у VW. Так, реализация продукции BMW и Mercedes-Benz сократилась в обоих случаях почти на 4%. Словом, если покупка китайцами заводов VW и просто слухи, то кризис германской автоиндустрии – факт.