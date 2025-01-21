Россия и Иран: в приоритете невоенное сотрудничество

Юрий Веселов, военный обозреватель

17 января лидера России и Ирана наконец-то подписали в Москве Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Документ рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетия, содержит 47 статей и заменит договор, подписанный в 2001 году. Работа по согласованию нового текста велась с 2022 года. В том же году планировалось его подписание, однако оно было отложено после трагической гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбахима Раиси. Рассматривался вариант «дать жизнь» документу в октябре прошлого года на встрече президента России Владимира Путина и вновь избранного иранского коллеги Масуда Пезешкиана на саммите БРИКС в Казани. Однако было принято решение о подписании Соглашения в ходе отдельного визита иранского руководителя в Москву.

Российский и иранский президенты практически в унисон охарактеризовали важность подписанного документа, который «даст импульс» развитию всестороннего сотрудничества между странами и станет основой взаимовыгодных отношений двух государств в обозримой перспективе. Так оно и есть на самом деле. В 2023 году взаимный товарооборот составил 340 миллиардов рублей, а за десять месяцев прошедшего года увеличился на 15,5 процентов. При этом более 95 процентов всех расчетов велось исключительно в национальных валютах.

Соглашение между Москвой и Тегераном охватывает различные направления – от экономического сотрудничества до политических и межправительственных отношений, включая реализацию проектов двусторонних и многосторонних проектов. Помимо международной торговли, взаимодействия в области энергетики, мирного использования атома, сотрудничества в информационной и кибернетической безопасности, экологии, использовании богатств Каспийского моря, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным отмыванием денег документ предусматривает базовые договоренности в области обороны.

В соответствии с текстом договора, «если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии»… Как видим, документ исключает прямое или косвенное участие в отражении вооруженного нападения против одной из сторон. Именно этим документ концептуально отличается от аналогичного соглашения, подписанного с КНДР.

Необходимо учесть, что иранское руководство сохранило традиционный внеблоковый статус государства и даже в условиях внешних угроз в содержании Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией Иран не предусматривает формирование военного союза с договаривающейся стороной. К тому же и время для подписания договора выбрано не случайно: за трое суток до официального прихода к власти в Вашингтоне нового президента США. Таким образом, Москва и Тегеран демонстрируют своему стратегическому противнику исключительно оборонительную направленность военной составляющей соглашения.

С большой степенью уверенности можно предполагать наличие выполняемых сторонами военных контрактов, секретных статей двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Русские и персы намерены активизировать проведение военных учений и других совместных мероприятий на суше, на море и в воздухе, расширить обмен опытом ведения военных действий, увеличить численность подготавливаемых в российских военных учебных заведениях иранских командных кадров и технических специалистов.

Соглашение предусматривает обмен разведывательной информацией для укрепления обороноспособности внутренней безопасности обеих стран, проведение скоординированных специальных мероприятий в борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и других антигосударственных действий.

Нужно отметить, что подписанный в Москве договор в большей степени направлен на активизацию и значительное расширение торгово-экономического сотрудничества между договаривавшимися сторонами, то есть на то, в чем наиболее остро в настоящее время нуждаются Россия и Иран. В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву президент Масуд Пезешкиан сказал: «У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами легко справиться… Если другие государства будут атаковать наши страны, то мы берем на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам».

«Существуют также договоренности на макроуровне», детали которых определятся «дальнейшими процессами и договоренностями», - добавил иранский лидер.

Что же, лидерам обеих стран виднее, в каком качестве в настоящее время должно развиваться военное сотрудничество. Возможно, не следует торопить события и не раздражать врагов.