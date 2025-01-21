Россиянина Труфанова могут освободить из Газы в течение 3-4 недель

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Гражданина России и Израиля Александра Труфанова могут освободить из сектора Газа в течение 3-4 недель. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, "простая математика подсказывает, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден".

Дипломат уточнил, что Москва располагает информацией о том, что состояние здоровья Труфанова после захвата в заложники не совсем удовлетворительное. Вместе с тем руководство ХАМАС дало твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину, отметил он.

Викторов добавил, что Труфанов получил ранение "еще при захвате".

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan обнародовала перечень из 33 заложников, которых должны освободить в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

19 января на родину были возвращены три гражданки Израиля: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе все еще удерживаются 94 человека.