Трамп в Белом доме подписал десятки указов за 47 минут

Президент США Дональд Трамп в первый день в Белом доме подписал несколько десятков документов за 47 минут.

Подписание документов новым американским лидером в Овальном кабинете в присутствии журналистов превратилось в спонтанную пресс-конференцию: Трамп подписывал указы и параллельно отвечал на вопросы журналистов.

У него, в частности, поинтересовались о конфликте на Украине, ситуации с блокировкой соцсети TikTok в США, а также о Гренландии, Венесуэле. Президенту также были заданы вопросы, когда он планирует пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен ли он посетить в 2025 году Китай.

В понедельник утром Трамп заявил, что после вступления в должность он в тот же день намерен подписать около 100 указов. Церемония его инаугурация состоялась в полдень. По данным телеканала CBS, в общей сложности Трамп подписал около 200 указов, меморандумов и прокламаций.

В свой первый день на высшей государственной должности в 2017 году Трамп подписал всего один указ, касавшийся положений закона о здравоохранении.

Республиканец Трамп победил на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах.