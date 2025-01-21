Марочко: бойцы РФ приступили к завершающей стадии боев за полное освобождение ЛНР

Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие РФ со взятием 20 января Новоегоровки Луганской Народной Республики (ЛНР) приступили к завершающей стадии боев за полное освобождение региона от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

"Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования из Белогоровки в Лисичанском округе. В целом речь идет о начале завершающей стадии освобождения ЛНР", - отметил он.

В настоящее время российские войска ведут бои за освобождение оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктов республики. Кроме того, "активные освободительные действия" продолжаются в кременских лесах, указал Марочко.