На берегу Азовского моря на Кубани зафиксированы выбросы мазута

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На берегу Азовского моря в Краснодарском крае обнаружены выбросы мазута после инцидентов с танкерами, зона мониторинга пляжей расширена до 265 км. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Черного моря Кубани разбили на 41 участок, там ведется уборка замазученного песка, его вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Основные работы по уборке пляжей были завершены, но в регионе отмечают повторные выбросы. До этого выбросов на побережье Азовского моря не было.

"Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу выявили небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Территорию включили в постоянный мониторинг", - сказано в сообщении.

Согласно информации оперштаба, на побережье Азовского моря на Кубани убраны 6 км береговой полосы, где собрано 150 кг загрязненного грунта. В итоге территорию мониторинга расширили, теперь общая протяженность составляет 265 км.