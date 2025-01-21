Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций 21 января открылся снижением ведущих индексов, юань слабеет к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи снижался на 0,39% и составлял 2 918,08 пункта, индекс РТС опускался на 0,39%, до 901,61 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов снизился на 2,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,794 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 921,44 пункта (-0,28%), индекс РТС составлял 902,64 пункта (-0,28%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 13,812 рубля (-1,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.