Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе своей страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Он привел данные, согласно которым во время его президентского срока взносы США в ВОЗ при населении около 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, в то время как Китай при населении свыше 1,4 млрд человек платил порядка $39 млн. "На мой взгляд, это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел из ВОЗ", - указал американский лидер.

Вместе с тем он отметил, что руководство ВОЗ предлагало США не выходить из организации и ограничиться суммой взносов, сопоставимой по размеру с той, что платит КНР. "В теории они должны быть еще меньше", - подчеркнул Трамп, посетовав на то, что экс-президент Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года вернул Соединенные Штаты в ВОЗ на прежних условиях.

Процесс выхода США из ВОЗ был инициирован во время первого президентского срока Трампа. 29 мая 2020 года он заявил о намерении полностью разорвать отношения страны с организацией, обвинив ее в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. США уведомили тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Байден в первый день на посту главы государства своим указом отменил это решение.