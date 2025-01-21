Путин: Россия занимает первое место по поставкам нефти и газа в Китай

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Россия находится на первом месте по поставкам природного газа в Китай и остается первой по поставкам нефти. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время общения по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай выступает крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай", - отметил глава российского государства.