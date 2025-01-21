Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 27 декабря опускался ниже 100 руб.

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Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 27 декабря 2024 года опускался ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 12:00 мск, курс американской валюты снижался на 1,5% и торговался на уровне 99,47 рубля. К 12:23 мск доллар замедлил снижение и находился на отметке в 100,08 рубля (-0,9%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 1,46% и составлял 103,713 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:24 мск.