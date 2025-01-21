Песков заявил, что подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась

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Подготовка телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, вышла ли уже команда Трампа на контакт с Кремлем и ведется ли подготовка общения лидеров двух стран.

В понедельник Трамп вступил в должность президента США. Вскоре после этого он заявил, что его разговор с Путиным "может произойти очень скоро".

Президент России на совещании с Совбезом 20 января, в частности, заявил, что Москва приветствует настрой новой администрации США на восстановление прямых контактов с РФ. Он также поздравил Трампа со вступлением в должность.

Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 23 июля 2020 года.