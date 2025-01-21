ХАМАС планирует передать Израилю 25 января четырех заложниц

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Палестинское радикальное движение ХАМАС планирует освободить 25 января четырех удерживаемых в секторе Газа заложниц в рамках выполнения соглашения с Израилем о прекращении огня. Об этом заявил пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Тахер Нуну в комментарии Agence France-Presse.

Он отметил, что "четыре израильтянки будут освобождены в обмен на вторую группу находящихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных в соответствии с согласованными сторонами условиями".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы охарактеризовали эту атаку как ответ на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о тотальной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и некоторым районам Ливана и Сирии, после чего инициировал наземную операцию в анклаве.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что при посредничестве Вашингтона, Дохи и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве, которое вступило в силу 19 января. В тот же день на родину были возвращены три гражданки Израиля. В свою очередь, израильские власти в ночь на понедельник освободили из тюрем 90 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних.