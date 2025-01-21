Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военных

© Минобороны России/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 270 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронемашин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.