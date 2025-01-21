Путин: дружба Москвы и Пекина не зависит от мировой конъюнктуры

© Алексей Дружинин/Пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Отношения России и Китая не подвержены мировой конъюнктуре или внутриполитическим факторам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

"Выстраиваем наши контакты на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задаче комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - указал глава российского государства.