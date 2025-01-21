Фон дер Ляйен: мир вошел в эру жесткой конкуренции за ресурсы

© EPA-EFE/ JULIEN WARNAND/ТАСС

По теме:







Мир вошел в эру жесткой конкуренции за технологии и ресурсы, и Европа должна соответствовать таким преобразованиям. На этом акцентировала внимание глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью на 55-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Она отметила, что "обещания процветания глобального мира не исполнились". "Мир вошел в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать", - указала Фон дер Ляйен.

Вместе с тем она дала обещание на следующей неделе представить стратегию Евросоюза по повышению конкурентоспособности, основанную на расширении инвестиций в технологии, зеленый переход и человеческий капитал.