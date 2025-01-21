Трамп предписал возобновить смертную казнь в США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"Политика США состоит в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение", - сказано в тексте указа.

Отмечается, что генеральный прокурор США должен в соответствии с законодательством добиваться вынесения высшей меры наказания за особо тяжкие преступления, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.

Глава государства также предписал генпрокурору принять необходимые меры с тем, чтобы все штаты были обеспечены достаточным количеством медикамента для проведения смертельных инъекций.

В июле 2021 года тогдашний министр юстиции - генпрокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. На уровне юрисдикции ряда американских штатов высшая мера наказания продолжала применяться.