Трамп – вновь президент. И начал очень резко

Игорь Пшеничников, политолог

В своей инаугурационной речи Трамп сказал, что у Америки начинается "золотой век", упомянул ряд важнейших направлений деятельности своей администрации. Сказано было много и на митинге, пришедшем накануне, и на пресс-конференции, которую Трамп провел после инаугурации. Но самым главным, на наш взгляд, было то, что Трамп пообещал положить конец убогой и лукавой идеологии глобализма - трансгендерному безумию, политике инклюзивности, экологическому сектантству, проникшему во все поры американской, да и в целом западной политики.

Трамп, похоже, нащупал сердцевину опасений простых американцев, которые проголосовали за Трампа прежде всего потому, что он обещал спасти их детей от извращенцев, обратной дискриминации и утративших чувство реальности природозащитников.

Новый президент, по сути, возглавил антилиберальную революцию в США и на Западе. Он спасает Америку от вымирания, рушит либеральную квази-религию, которая была идеологической основой истеблишмента и всей социально-политической и даже экономической жизни США и всего Запада.

И надо подчеркнуть, что такой подход созвучен приверженности России традиционным ценностям, о которых не раз говорил российский президент. И это схожесть крайне важная на фоне накопившихся проблем в российско-американских отношениях, и она может стать отправной точной для их пересборки.

Если касаться других вопросов, то следует отметить, что выступление нового президента США в целом было мощным и резким. Мы не готовы впадать в экзальтацию по поводу сказанного Трампом. Но справедливости ради надо сказать, что речь Трампа заложила основу для того, что он намерен сделать в рамках своей администрации. А это - обещание пересмотреть иммиграционную, торговую, налоговую и энергетическую политику США.

Трамп не стал вдаваться в подробности о многих предстоящих кардинальных политических изменениях, в частности, о масштабах новых тарифов, которыми он грозил ранее. Ничего, например, не было сказано о вероятной грядущей тарифной войне с Китаем. По словам новых должностных лиц, Трамп не будет сходу вводить тарифы в отношении Китая, но вместо этого поручит федеральным агентствам "изучить политику в отношении пошлин".

Во время инаугурации Трамп ничего конкретного не сказал и о конфликте на Украине, хотя ранее обещал быстро его прекратить. Он лишь пообещал, что мощь США "остановит все войны в мире". Этот вопрос он поднял лишь находясь уже в Овальном кабинете Белого дома в разговоре с журналистами. Трамп утверждает, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин также готов к сделке. "Я отлично ладил с ним, и я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

Как отметил ранее Путин на заседании Совета безопасности России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Кроме того, надо выделить важнейший аспект относительно новых подходов администрации Трампа в энергетической сфере. Он сказал, что намерен сделать США страной-экспортером энергоносителей. Трамп пообещал "снизить цены, снова пополнить стратегические резервы США до предела и экспортировать американскую энергию по всему миру".

Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе, чтобы пресечь наплыв нелегальных мигрантов без документов. Это было одной из главных проблем, беспокоивших избирателей на выборах. Он пообещал положить конец политике, согласно которой мигрантов отпускают, пока они ожидают рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. Трамп сказал, что отправит войска на южную границу США и объявит мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. Вдобавок Трамп повторил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.

Как неприкрытая дерзость в международных масштабах прозвучало заявление Трампа о намерении вернуть Штатам Панамский канал, который по соглашению между двумя государствами от 1977 года был передан Панаме в 2000-м. "С нами очень плохо обошлись из-за этого глупого подарка, который никогда не следовало делать. И обещание, данное нам Панамой, было нарушено", - сказал Трамп. Он повторил заявления о том, что Китай контролирует эту водную транспортную артерию. "Мы отдали его Панаме, а теперь забираем обратно", - сказал Трамп.

Всё, что Трамп намерен делать в предстоящие четыре года своего правления, он связывает с божественным промыслом о самом себе. Звучит самоуверенно и чванливо. "С этого дня наша страна будет процветать, и её снова будут уважать во всём мире. Мы будем предметом зависти для всех стран, и мы больше не позволим собой пользоваться", - сказал Трамп.

Президент заявил, что его "победа была предначертана свыше", вспомнив о покушении на его жизнь во время предвыборной кампании, когда в него стреляли и ранили на предвыборном митинге в Пенсильвании. "Тогда я чувствовал и сейчас верю ещё сильнее, что моя жизнь была спасена не просто так. Бог спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой", - сказал президент Трамп. Кто знает? Покажет время. Будем судить по делам, а не по словам.

А пока, в первый же день своего президентства, по данным телеканала CBS, Трамп подписал в общей сложности около 200 указов, меморандумов и прокламаций. Новый президент вывел США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашению по климату. Помиловал около 1500 обвиняемых в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года, назвав их "патриотами", протестовавшими против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года. Трамп подписал также первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию.

Начинается новая эпоха Америки с новым президентом. Трамп для России является одновременно и возможностью и опасностью. С одной стороны, Трамп открывает возможность налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном, от отношений между которыми зависит стабильность и мир на планете. С другой стороны, неприкрытая гордыня Трампа и его окружения, нацеленного на обеспечение интересов Америки за счет интересов других и сохранение однополярного мира при уже существующих других центрах силы и влияния, чревата напряжением и несет в себе большой конфликтный потенциал.

"Революционные" замашки Трампа касаются не только атаки на местный и мировой либеральный истеблишмент и его "трансгендерную повестку". Трамп ломает существующую систему международных отношений, заявляя, например, о возвращении Панамского канала под юрисдикцию США и о "покупке" Гренландии. Пока все прогнозы относительно Трампа - импульсивного, противоречивого и непредсказуемого - являются мягкой формой того, что скорее следовало бы назвать догадками. Поэтому надо просто внимательно следить за тем, что будет делать Трамп, и уже из этого будем делать более глубокие выводы.