В Турции жертвами пожара в отеле стали 66 человек

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу погибли 66 человек.

"К сожалению, жертвами пожара стали 66 человек, еще 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев", - сказал он при общении с журналистами на месте ЧП.