Лукашенко обозначил условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности поддержать президента США Дональда Трампа в случае выдвижения его на Нобелевскую премию, если тот действительно станет миротворцем.

"Если ты миротворец, работай на то, чтобы не было войн. Это ты можешь, поскольку американцы всегда развязывали эти войны. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Что касается предвыборных заявлений и обещаний Трампа, он отметил, что нельзя "осчастливить" один только американский народ. "Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо делать какие-то выводы. И следует понимать, что, помимо американцев, в мире еще свыше 200 народов и народностей. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время", - указал белорусский лидер.

Он убежден, что Соединенные Штаты уже не смогут в одиночку доминировать в мире. "Никакой Китай они не сломают и не переломят", - добавил глава государства.