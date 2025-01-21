Лидеры РФ и КНР общались по видеосвязи 1,5 часа

© Алексей Дружинин/Пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин общался с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник по видеосвязи 1 час 35 минут. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Это была весьма обстоятельная беседа, которая традиционно прошла в дружеской атмосфере, она продолжалась 1 час 35 минут. Были детально обсуждены как двусторонние вопросы, так и международная проблематика", - отметил представитель Кремля.

По его словам, главы государств обсуждали взаимный торговый оборот, который за 11 месяцев прошлого года увеличился на 7%, расширение гуманитарных связей, а также продвижение крупных совместных проектов, в том числе "Силу Сибири - 2".