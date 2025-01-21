Внешний долг России на 1 января сократился на $27,5 млрд

Сергей Бобылев/ТАСС

Внешний долг России на 1 января текущего года составил $290,4 млрд, это на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя на начало 2024 года, сказано в материалах ЦБ РФ.

"Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - указали в ЦБ.