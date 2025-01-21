Лавров планирует посетить Армению с визитом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве, что намерен посетить Ереван с визитом.

"Востребована активизация взаимодействия по линии наших ведомств, и я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня подтвердил Арарат Самвелович, нанести визит в Ереван", - сказал Лавров во время пресс-конференции.

"Мы также намерены поддерживать регулярность диалога между заместителями министров иностранных дел и договорились в ближайшее время подготовить очередной двухлетний план консультаций между внешнеполитическими ведомствами", - указал глава российской дипломатии.

Со своей стороны, Мирзоян отметил, что будет ждать встречи с российским коллегой. "Буду польщен и с удовольствием буду ждать вас в Ереване, Сергей Викторович", - заявил он.