Цена нефти Brent впервые с 10 января опустилась ниже $79

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 10 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:50 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,5% и торговалась на уровне $78,95 за баррель.

К 14:05 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и находился на отметке в $78,77 (-1,72%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в марте 2025 года опускался на 2,62% и составлял $75,36 за баррель.

Кроме того, цена фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) находилась на отметке в $2 730,6 за тройскую унцию (-0,66%).