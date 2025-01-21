Фон дер Ляйен: "свобода" от российских энергоресурсов привела к "заоблачным ценам" в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвала отказ от российских энергоресурсов "свободой", признав, что за нее европейские предприятия и домохозяйства были вынуждены заплатить "заоблачную цену".

"Наш импорт газа из России снизился почти на 75%, мы закупаем в России всего 3% нашей нефти и никакого угля. Но свобода имеет цену. Европейские потребители и предприятия увидели заоблачные цены на энергию, которые для многих еще не снизились", - сказала она.

Фон дер Ляйен также обвинила Москву в некоем "энергетическом шантаже", хотя все ограничения на поставки были применены Брюсселем.

Вместе с тем она не рассматривала возможности восстановления закупок в РФ, заявив, что для решения энергетических проблем ЕС намерен нарастить закупки СПГ у США, развивать ветряную и солнечную энергетику, а также увеличить инвестиции в "чистую энергию нового поколения".