В России заболеваемость ОРВИ за неделю выросла более чем на 29%

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В России заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 29, 1%, в 27 регионах количество госпитализаций выросло на 30%. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"За третью неделю 2025 года в России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 29, 1% по сравнению с неделей ранее - 572,9 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 49 регионах страны. В 27 регионах количество госпитализированных выросло на 30% и более по сравнению с прошлой неделей", - следует из сообщения.

Уточняется, что постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа продолжается, с преобладанием вирусов свиного гриппа А (H1N1)pdm09. Кроме того, по итогам третьей недели текущего года подтверждено 9,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, это на 2,8% выше, чем неделей ранее.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, число госпитализаций за минувшую неделю в РФ выросло на 4,9%.

Вместе с тем увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 42 субъектах, заболеваемости - в 55 регионах РФ. По информации штаба, за неделю выздоровели 11 354 человека, перенесших коронавирусную инфекцию, что на 20,4% меньше по сравнению с показателем за предыдущий семидневный период, число летальных исходов - 43.