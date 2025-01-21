Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского полов

© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в Соединенных Штатах двух неизменных полов - мужского и женского. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"Политика США заключается в признании двух полов - мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности", - следует из текста указа.

Подчеркивается, что понятие "пол" относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции "гендерной идентичности". Кроме того, согласно документу, слова "женщина" и "девочка" относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а "мужчина" и "мальчик" - соответственно, мужского.

В указе критикуется так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию индивида концепцию. Президент также предписал, чтобы личные пространства, предназначенные для женщин или для мужчин, использовались только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики.

Вместе с тем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию. Запрещается также проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.