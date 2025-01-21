На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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На Солнце 21 января зафиксирована сильная вспышка класса М. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"Во вторник, 21 января, в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3967 (S17E23) в 13:39 мск зарегистрирована вспышка М3.3 продолжительностью 48 минут", - следует из сообщения.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.