Планов громадье. Эксперты оценили первые шаги Трампа

Президент США Дональд Трамп после инаугурации отменил 78 указов и меморандумов бывшего президента Джо Байдена, сообщил телеканал CNN. Большинство из которых прямо или косвенно затрагивают интересы как зарубежных стран, так и влиятельных групп внутри США.

В частности, Трамп подписал исполнительный указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и о повторном выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, он помиловал 1,5 тыс. участников штурма Капитолия в январе 2021 года. Американский лидер также подписал исполнительный указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Трамп учредил структуру по повышению эффективности работы правительства во главе со своим сторонником Илоном Маском.

Кроме того, в своих вчерашних выступлениях Трамп допустил, что сможет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро". Но также допустил сохранение антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине. В то же время Трамп утверждает, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Особый резонанс вызвало заявление, что он намерен ввести пошлины на товары из Канады и Мексики 1 февраля. Новый президент США пригрозил введением торговых пошлин и странам Европейского союза, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «противодействие такому давлению Трампа может оказаться очень сильным по одной простой причине. Что в качестве инструмента давления используются те люди, которые также, как и те, на кого давят, Трампу не очень симпатизируют. Массовой поддержки в госаппарате у Трампа нет и не было. Трудно представить, что ему в этом поможет Маск, который предлагает только одно – ликвидировать большинство учреждений. Да, это хорошо, но это не помогает захватить контроль над оставшимися».

В свою очередь кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков считает, что «в каждом конкретном случае противодействие давлению Трампа будет разным. Особенность Трампа, как политика, заключается в том, что если другие американские политики своими выступлениями и заявлениями не то, что говорили правду, но отталкивались от реальных целей, то Трамп использует свои заявления и публичную деятельность как некий инструмент в торге. Он может говорить одно и завышать ставки на тысячи процентов, но на самом деле иметь намного менее серьезные амбиции и использовать свою декларативную деятельность только как инструмент торга. Поэтому его нельзя анализировать и понять, чего он на самом деле хочет».

В то же время Дмитрий Журавлев полагает, что «частично Трамп справиться с поставленными задачами. Потому, что он, как бизнесмен хорошо представляет себе, что нужно сделать, чтобы получить искомый результат. Но во всей полноте он, конечно, не справиться потому, что, чтобы перевернуть мир, нужно иметь точку опоры. А его главная беда, как и в прошлый раз, так и сейчас, что он опирается на тех, кто ему противодействует».

Павел Шариков также сомневается в том, что Трамп справится со всеми поставленными задачами: «другие политики свои задачи, так или иначе, декларировали. Конечно, там было и словоблудие и какие-то умалчивания, но на основе заявлений Трампа понять, какие он ставит задачи, почти невозможно. По тем важным сюжетам, по которым он высказывался, будь то Украина, Гренландия или Панамский канал – не понятно, что он собирается делать, какие у него планы и есть ли у него эти планы. Поэтому не понятно, справиться он с этими задачами или нет».