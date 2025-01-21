Фицо: членство Украины в НАТО грозит третьей мировой войной

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Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу может повлечь за собой третью мировую войну. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает новостной портал Aktuality.

Он отметил, что оставляет за собой право критиковать своих партнеров по ЕС и НАТО. Фицо полагает, что Евросоюз сегодня пытается ограничить суверенитет государства, к примеру, продвигая определенные ценности и вмешиваясь в систему образования. Европа сейчас "по большей части занимается гендерными изменениями", указал он. Премьер также обратил внимание, что в Словакии усыновлять детей смогут только гетеросексуальные пары, а "мужчина по-прежнему будет мужчиной, а женщина - женщиной", следует из материала.

Вместе с тем Фицо подверг критике отношение западных государств к выборам в разных странах. Румыния и Грузия должны быть "пугающим примером того, как ведет себя демократия, когда побеждает тот, кто не должен побеждать", добавил он.