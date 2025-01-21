Си Цзиньпин приглашен на 80-летие Победы в России

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Россия пригласила председателя КНР Си Цзиньпина на празднование 9 мая 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент РФ Владимир Путин приглашен на 80-летие окончания Второй мировой войны 3 сентября в Пекине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам переговоров лидеров двух стран по видеосвязи.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин "обсудили планы совместной работы на 2025 год", который в обеих странах будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

"В России и в Китае эта дата будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств и, безусловно, председателя КНР", - отметил представитель Кремля.

"Китайская сторона будет проводить мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашения принять участие в этих мероприятиях", - указал он.