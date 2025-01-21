В Непале увеличили плату за восхождение на Эверест для иностранцев

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Власти Непала решили увеличить размер оплаты за разрешение на восхождение на Эверест (8 849 м) и ввели ряд мер, нацеленных на контроль за загрязнением и предотвращение несчастных случаев на самой высокой вершине планеты. Соответствующее распоряжение подготовило правительство страны.

Так, плата для иностранных граждан, восходящих на Эверест по обычному южному маршруту в весенний сезон, увеличена до $15 тыс. с нынешних $11 тыс. с человека. Плата за восхождение в осенний сезон увеличена с $5,5 тыс. до $7,5 тыс. Вместе с тем стоимость разрешения на одного человека на зимний и муссонный сезоны выросла с $2 750 до $3 750.

Ожидается, что новые ставки вступят в силу с 1 сентября. Последний такой пересмотр стоимости состоялся в 2015 году, когда кабмин перешел с групповой системы на единую оплату с каждого человека.

Теперь альпинисты должны носить с собой биоразлагаемые пакеты для сбора любых отходов в верхних районах и их последующего спуска. Альпинистам также запрещено брать с собой предметы, не указанные в их разрешительной документации, выданной Департаментом туризма.

В течение весеннего сезона 2024 года было выдано 421 разрешение для платных восхождений. Около 600 альпинистов, включая 200 иностранцев, достигли вершины, и около 2 тыс. человек посетили базовый лагерь. Восемь альпинистов погибли. Суммарно все экспедиции произвели порядка 100 тонн отходов.