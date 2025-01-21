Лукашенко рассказал о приоритетном направлении работы в случае переизбрания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приоритете свободы человека в своей будущей работе, если его вновь изберут главой государства, передает агентство БелТА.

"Если мне еще придется работать президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот, чтобы не было лишней заорганизованности. Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека. Но свобода, как меня когда-то учили: вот ты - личность, ты свободен", - сказал он.

Лукашенко пояснил свое понимание свободы, когда "рядом плечо одного, здесь плечо другого". "Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это - его. И ты ему не мешай", - отметил белорусский лидер.

По его словам, человек волен жить в своей стране свободно, но нести и ответственность. "Одно дело, когда ты один на один разговариваешь, другое дело, когда ты в коллективе. Третье дело, когда у тебя огромный тысячный коллектив. А пятое дело, когда ты в телевизоре или как блогер вещаешь. Ты должен нести ответственность", - указал он.

"Это называется в народе "живи свободно, но не мешай жить другому", - добавил президент.