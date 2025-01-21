В России процедуру ЭКО в 2025 году бесплатно пройдут свыше 103 тыс. женщин

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В России процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2025 году бесплатно пройдут свыше 103 тыс. пациенток. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем приветствии XIX Международному конгрессу по репродуктивной медицине.

"В последние годы экстракорпоральное оплодотворение стало в России практически рутиной. За 2024 год более 84 тыс. полных циклов получили граждане нашей страны. В 2025 году процедуру бесплатно пройдут свыше 103 тыс. пациенток", - отметил он.

Министр также обратил внимание, что ежегодно в РФ с помощью вспомогательных репродуктивных технологий появляются на ствет более 30 тыс. детей.